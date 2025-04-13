سعر الذهب اللحظي اليوم في مصر بعد أخر ارتفاع مفاجئ بتاريخ 13 أبريل 2025

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل في مصر زيادة ملحوظة في بداية التعاملات المسائية في سوق الصاغة، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والتي وصلت حوالي أربع قفزات في أسعار الذهب، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 4650 جنيه، حيث واصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثبات عند 37392 جنيه وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق وهذه الأسعار بدون حساب المصنعية والضريبة التي تختلف من تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اللحظي اليوم في مصر

بعد الزيادة التي شهدها الذهب خلال الساعات الماضية جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيه في البيع، وفي الشراء 5314 جنيه.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في البيع 4913 جنيه، وفي الشراء 4871 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في البيع 4690 جنيه، وفي الشراء 4650 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل حوالي 4020 جنيه في البيع، وفي الشراء 3986 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في البيع 3127 جنيه، وفي الشراء 3100 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في البيع 37952 جنيه، وفي الشراء 37392 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل عالميًا

على الصعيد العالمي شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أبريل ارتفاعًا لافتًا حيث تجاوزت سعر أونصة الذهب حاجز 3200 دولار، حيث سجلت سعرها اليوم حوالي 3235.89 دولار بزيادة تقدر بنحو 2٪ مقارنًة بالأمس، وهذه الزيادة في سعر الدولار بسبب تراجع سعر الدولار عالميًا.