أخر تحديث في سعر حديد عز اليوم وجميع الشركات بتاريخ 13 من أبريل 2025

ازدادت التساؤلات من المواطنين عن أسعار مواد البناء في السوق المصرية اليوم الأحد 13 أبريل وخاصًة سعر طن حديد عز، حيث شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاض نسبي في المصانع والأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديثات التي أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث تراجعت أسعار حديد عز بقيمة 767 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

جاء سعر حديد عز اليوم الأحد 13 أبريل 2025 بالمستويات التالية:

سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق المصرية حوالي 39500 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد ستيل في السوق المصرية اليوم 36500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي اليوم في السوق المصري وصل حوالي 36244 جنيه.

سجل سعر طن حديد السويس اليوم في السوق المصري حوالي 36000 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد الاستثماري اليوم حوالي 37511 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي وصل اليوم في السوق المصري حوالي 36400 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 13 أبريل

حافظ سعر طن الأسمنت على مستوياته الأخيرة مسجلًا كالآتي: