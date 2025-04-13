وصلت كام انهاردة؟.. أخر تحديث في أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم 13 أبريل 2025

سجلت أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل استقرار ملحوظ داخل بورصة الدواجن والسوق الاستهلاكية، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء في تحديثه الأخير بقيمة 2 جنيه للكيلو، بينما واصلت أسعار البيض استقرارها داخل الأسواق، لذلك نرصد آخر تحديث لأسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الأحد 13 أبريل.

أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم

جاءت أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم في بورصة الدواجن اليوم كما يلي:

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة حوالي 79 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 85 جنيه.

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد حوالي 86 جنيه في المزرعة، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 96 جنيه.

وصل أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزرعة نحو 120 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك نحو 130 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13 أبريل في الأسواق

استقرت أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم حيث سجلت أسعارها كما يلي: