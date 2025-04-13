أخر تحديث لـ سعر الأسمنت ومواد البناء اليوم بتاريخ 13 من أبريل 2025

تشهد أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد 13 أبريل 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت والحديد اليوم وبعد أن سجلت بعض الأصناف تراجع بسيط خلال تعاملات أمس، وتظهر الأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء استقرار في معظم أصناف الأسمنت والحديد عند مستوياتها الأخيرة مع اختلاف طفيف بين الشركات المنتجة.

سعر الأسمنت ومواد البناء اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرار ملحوظ في الأسواق وجاءت كما يلي:

متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي استقر اليوم عند سعر 3587 جنيه.

بينما وصل سعر طن أسمنت السويس اليوم حوالي 3370 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان وصل اليوم حوالي 3350 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري اليوم حوالي. 3300 جنيه.

سعر طن أسمنت الشركة العربية وصل اليوم نحو 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الأحد 13 أبريل

جاء سعر طن الحديد اليوم في مصر استقرار بسيط وجاء كما يلي: