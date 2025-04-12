متع طفلك وضحكة.. تردد كراميش الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة كراميش من أبرز وأروع القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً وشهرة كبيرة بين ملايين المتابعين في الدول العربية، ناهيك عن نقلها إلى العديد من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة كراميش

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة كراميش أطفال، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11470.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “⅚”.

تردد قناة وناسة العرب سات

ولقناة وناسة تردد حديث على العرب سات يسهل القيام بالتعرف عليه، بناءً على البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي الجديد فهو النايل سات.

بينما تردد القناة فهو 11270.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “¾”.

خطوات تنزيل قناة كراميش وناسة أطفال 2025

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة كراميش وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-