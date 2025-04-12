لو مش عارف تحافظ على فلوسك.. أفضل وأعلى شهادات بنك القاهرة في عام 2025

يوفر بنك القاهرة العديد من الشهادات الاستثمارية العائد العالي التي يمكن الحصول عليه من قبل المواطنين، ناهيك عن أن الشهادات إما أن يتم صرفها يوميًا أو شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، ناهيك عن أن أكبر الشهادات وأشهرها في الوقت الحالي تصل إلى 27%، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالشهادة بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل شهادات بنك القاهرة

أما عن أبرز التفاصيل الخاصة بشهادات بنك القاهرة ومن بينها البريمو المتغيرة، وفقًا لما يأتي:-

وصل العائد الخاص بالشهادة إلى 27%.

فيما تصل فترة الشهادة إلى 3 أعوام.

نظير أن الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.

يمكن الحصول على العائد شهريًا أو سنويًا.

شهادات بنك القاهرة الثلاثية

فيما جاءت أبرز الشهادات الثلاثية التي يوفرها بنك القاهرة، حيث إن الشهادات التي يوفرها البنك تُحافظ على أموال المواطنين بشكل كبير، خاصة في هذا التوقيت التي زادت نسبة التضخم فيه بشكل كبير، وفقًا لما يأتي:-

الشهادة الثلاثية يصل العائد إلى 17% سنويًا.

فترة الشهادة تبلغ نحو 3 سنوات.

نظير العائد الثابت إما أن يكون شهريًا أو سنويًا.

كذلك يتم الصرف بشكل دوري شهريًا ما يرغب العميل.

الحد الأدنى للحصول على الشهادة يكون مليون جنيه.

ميزات شهادات بنك القاهرة

أما عن الميزات التي يمكنك معرفتها عند شراء شهادات من بنك القاهرة، وفقًا لما يلي:-