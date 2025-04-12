حافظ على فلوسك وخليها تزيد في أمان.. أعلى شهادة البنك الأهلي الجديدة 2025

البنك الأهلي هو من أهم وأكبر البنوك العاملة في الدولة، نظير طرحه للعديد من الشهادات ذات العائد الاستثماري الضخم التي يتم طرحها لجميع العملاء المنتسبين إلى البنك، بالإضافة إلى فوائد البنك تتراوح من 16% لـ 30% بناءً على ما يرغب العميل في شرائها، نظرًا لاختلاف كل شهادة عن غيرها، وسنوضح لكم بعض الشهادات الاستثمارية المطروحة من قبل البنك.

شهادات استثمارية من البنك الأهلي

يمكن لجميع العملاء الحصول على شهادة ذات عائد عالي من البنك الأهلي بنسبة تصل إلى 27% سنويًا، أو عائد شهري يبغ نحو 23.5% فيما يمكنك معرفة الطريقة الحسابية لهذه الشهادة، أي أنه في حالة قمت شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه يتم ضربها في عائد الشهادة الثابت 25% بعد ذلك يتم قسمة الناتج على 100، ليظهر لك في النهاية قيمة الفائدة التي يمكنك الحصول عليها سنويًا بما تصل إلى 45 ألف جنيه سنويًا.

تفاصيل شهادة الادخار من البنك الأهلي

وعن التفاصيل التي يمكنك معرفتها عند شراء شهادة ادخارية من البنك الأهلي، من أجل الحفاظ على أموال المواطنين بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع التضخم بالوقت الحالي، وهو يستدعي اللجوء إلى مثل هذه الإستثمارات جاءت تفاصيلها وفقًا لما يلي:-