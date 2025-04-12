حافظ على فلوسك وخليها في الأمان.. أعلى شهادات بنك مصر في عام 2025

أطلق بنك مصر العديد من الشهادات ذات العائد الادخاري المميز، حيث يعتبر من أهم وأكبر البنوك الحكومية، نظير عرضه لبعض الشهادات الاستثمارية التي يصل العائد فيها لـ 27%، ناهيك عن شهادة “يوماتي” التي زاد الطلب عليها في الساعات الماضية وتعتبر أحدث شهادات البنك الاستثمارية، وسنتعرف معًا على تفاصيل شهادات بنك مصر خلال السطور التالية.

شهادات بنك مصر في عام 2025

جاءت أبرز التفاصيل الخاصة بشهادة يوماتي الصادرة من قبل بنك مصر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يصل العائد في شهادة “يوماتي” إلى 27% سنويًا.

الشهادة متوفرة لجميع العملاء المصريين الطبيعين.

مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

نظير إمكانية الحصول على قرض أو شراء وحدة سكنية بضمان قيمة الشهادة.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ نحو 1000 جنيه.

تفاصيل أخر عن شهادة يوماتي الصادرة من بنك مصر

وعن باقي التفاصيل الأخرى الخاصة بشراء شهادة يوماتي، التي تعتبر من أبرز وأفضل شهادات بنك مصر الاستثمارية في الوقت الحالي، وهي في الوقت الحالي أمام عملاء البنك الكرام، لتأتي باقي تفاصيلها وفقًا لما نص على النحو الأتي:-