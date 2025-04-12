بخطوات بسيطة.. خطوات توثيق عداد المياه في السعودية 1446 وأهم مزايا التوثيق

​في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع المياه وتعزيز التحول الرقمي أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع شركة المياه الوطنية خدمة “توثيق عداد المياه” إلكترونيًا، تهدف هذه الخدمة إلى تحسين كفاءة استهلاك المياه وضمان دقة الفواتير مما يسهل على المواطنين والمقيمين إدارة حساباتهم المائية بفعالية.​

خطوات توثيق عداد المياه في السعودية 1446

إليكم خطوات توثيق عداد المياه في السعودية 1446:

قم بالدخول إلى الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية أو افتح تطبيق المياه الوطنية على هاتفك المحمول.​

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالحسابات المرتبطة بك.​

اختر الحساب الذي ترغب في توثيقه.​

حدد العلاقة التي تربطك بالحساب سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.​

إذا لم يكن الحساب يخصك يمكنك اختيار “هذا الحساب لا يخصني”.​

إذا لم يظهر العداد ضمن القائمة، يمكنك إضافته يدويًا عن طريق إدخال بيانات العداد وربطه بالعقار.​

تحقق من صحة البيانات المدخلة ثم قم بتأكيد الطلب لإتمام عملية التوثيق.​

مزايا توثيق عداد المياه رقميًا