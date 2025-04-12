أعرف الآن جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر الجاري ابريل 2025 .. وحقيقة تبكير الصرف

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الحالية حول بيان وزارة المالية عن مواعيد استحقاق رواتب شهر أبريل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين وفقًا لقرار وزارة المالية، وشملت الحزمة الاجتماعية الجديدة عدد من الإجراءات المالية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد وأهمها زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في الدولة بدايًة من شهر يوليو 2025.
جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر
كشفت وزارة المالية في بيانها الأخير أنه سوف يتم صرف رواتب شهر أبريل 2025 يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 وحددت 3 أيام لصرف المتأخرات من نفس الشهر، ويمكن صرف رواتب شهر أبريل وفقًا لتصريحات وزارة المالية لجميع العاملين في قطاعات الدولة عن طريق فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات مصر.
رواتب الموظفين شهر أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية عن قيمة رواتب الموظفين شهر أبريل وجاءت كما يلي:
- تصل مرتبات العاملين في الدرجة العليا إلى 10200 جنيه.
- موظفي درجة المدير العام تصل مرتباتهم إلى 9200 جنيه.
- العاملين في الدرجة الأولى يحصلون على راتب شهري قيمته 8200 جنيه.
- مرتبات موظفي الدرجة الثانية يحصلون على راتب شهري قيمته 8000 جنيه.
- العاملين في الدرجة الثالثة يحصلون على راتب شهري قيمته 7500 جنيه.
- مرتبات موظفي الدرجة الرابعة يحصلون على راتب شهري قيمته 7000 جنيه.
- العاملين في الدرجة الخامسة يحصلون على راتب شهري قيمته 6500 جنيه.
- مرتبات موظفي الدرجة السادسة يحصلون على راتب شهري قيمته 6000 جنيه.