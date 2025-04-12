أعرف الآن جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر الجاري ابريل 2025 .. وحقيقة تبكير الصرف

ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الحالية حول بيان وزارة المالية عن مواعيد استحقاق رواتب شهر أبريل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين وفقًا لقرار وزارة المالية، وشملت الحزمة الاجتماعية الجديدة عدد من الإجراءات المالية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد وأهمها زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في الدولة بدايًة من شهر يوليو 2025.

جدول صرف رواتب الموظفين هذا الشهر

كشفت وزارة المالية في بيانها الأخير أنه سوف يتم صرف رواتب شهر أبريل 2025 يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 وحددت 3 أيام لصرف المتأخرات من نفس الشهر، ويمكن صرف رواتب شهر أبريل وفقًا لتصريحات وزارة المالية لجميع العاملين في قطاعات الدولة عن طريق فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات مصر.

رواتب الموظفين شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن قيمة رواتب الموظفين شهر أبريل وجاءت كما يلي: