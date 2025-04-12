موعد صرف رواتب شهر ابريل 2025 بعد الإعلان عن تبكيره من وزارة المالية

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025 بعد بيان وقرار وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر أبريل لجميع العاملين في الدولة، ويستطيع جميع العاملين في الدولة صرف رواتب شهر أبريل بعد الإعلان عن موعد الصرف من خلال وزارة المالية، ويتم صرف الرواتب عن طريق الأماكن وفروع البنوك التي أعلنت عنها وزارة المالية.

موعد صرف رواتب شهر ابريل 2025

تبدأ وزارة المالية في صرف رواتب شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في الهيئات الحكومية بدايًة من يوم 21 أبريل بدلًا من يوم 24 أبريل، وحددت وزارة المالية 3 أيام لصرف المتأخرات حيث تكون المرتبات متاحة عن طريق ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية بحسب بيان وقرار من وزارة المالية.

جدول الحد الأدنى للأجور لشهر أبريل 2025

إليكم جدول الحد الأدنى للأجور والذي يشمل قيم مرتبات شهر أبريل 2025 كما يلي: