خطوات تثبيت تردد قناة اون سبورت الرياضية الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها حالًا”

ازدادت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون سبورت الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم المحلية والدولية بأعلى جودة، وذلك لأنها تعتبر من أفضل وأهم القنوات الفضائية المتخصصة في نقل كافة مباريات القدم على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة اون سبورت الرياضية

أصدرت قناة أون سبورت الرياضية التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: