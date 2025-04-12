هل حدثت زيادة في اسعار تذاكر مترو الانفاق الجديدة ؟ .. بعد ارتفاع اسعار الوقود في مصر

ازدادت التساؤلات من المواطنين عن أسعار تذاكر المترو الجديدة 2025 بعد قرار الهيئة القومية للأنفاق في مصر متمثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو في بداية الشهر الجديد، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطلقها الحكومة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر ويهدف إلى زيادة الدعم تدريجيًا حتى عام 2025.

اسعار تذاكر مترو الانفاق الجديدة

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة وفقًا لآخر تحديثات الهيئة كما يلي:

سعر تذكرة المترو من محطة واحدة وحتى 9 محطات 8 جنيه بدلًا من 6 جنيه.

تذكرة المترو من 10 محطات حتى 16 محطة سعرها 10 جنيه بدلًا من 8 جنيه.

سعر تذكرة المترو من 17 محطة حتى 23 محطة 15 جنيه بدلًا من 12 جنيه.

سعر تذكرة المترو أكثر من 23 محطة 20 جنيه بدلًا من 25 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو الجديدة الشهرية والسنوية 2025

جاءت أسعار اشتراكات المترو الجديدة الشهرية والسنوية والربع سنوية كما يلي: