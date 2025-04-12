رزمانة العطل المدرسية للطلاب في الجزائر 2025 بعد أخر التعديلات الجديدة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر عن جدول رزمانة العطل المدرسية للعام الدراسي 2024/2025، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الجدول الزمني الخاص بالعطل المدرسية ومواعيد الإجازات الرسمية من أجل الحصول على فرصة للاستراحة والتجديد بعد أشهر من العمل والجهد في المجال الدراسي، وتساعد هذه العطلات في تنظيم العملية التعليمية للطلاب والمعلمين.

رزمانة العطل المدرسية للطلاب في الجزائر 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن رزمانة العطل المدرسية للطلاب كما يلي:

موعد إجازة عيد العمال يوم 1 مايو 2025.

إجازة عيد الأضحى المبارك في الجزائر يوم 1 يونيو وتستمر حتى يوم 5 يونيو 2025.

موعد إجازة عيد الاستقلال يوم 5 يوليو 2025.

عطلة رأس السنة الهجرية يوم 6 يوليو 2025.

يوم 17 يوليو 2025 عطلة يوم عاشوراء.

تبدأ إجازة المدرسين الصيفية في يوم 10 يوليو 2025.

عطلة المولد النبوي الشريف يوم 15 يوليو 2025.

العطلات الرسمية في الجزائر 2025

جاءت بعض العطلات الرسمية الأخرى في الجزائر على النحو الآتي:

عطلة الخريف في الجزائر بدايًة من يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى يوم 3 نوفمبر 2025.

توافق عطلة الشتاء في الجزائر بدايًة من يوم 19 ديسمبر وتستمر حتى يوم 5 يناير.

بينما تأتي عطلة الربيع في الجزائر بدايًة من يوم 20 مارس وتستمر حتى يوم 6 أبريل 2025.

عطلة الصيف في الجزائر تأتي يوم 3 يوليو وتستمر حتى يوم 17 يوليو 2025.

أقرب إجازة للطلاب 2025

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن أقرب إجازة سوف يحصلون عليها الطلاب وهي إجازة عيد العمال التي سوف توافق يوم 1 من مايو المقبل 2025.