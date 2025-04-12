كيفية تفعيل بطاقة التموين الموقوفة بسبب تلف الكارت الذكي

يبحث العديد من المواطنين عن خدمة تفعيل بطاقة التموين الموقوفة، حيث إن هذه الخدمة تضمن جميع المستفيدين الذين وقفت بطاقاتهم التموينية بسبب تلف الكارت الذكي، ناهيك عن المشاكل التي تتعلق بالتلف أو بسبب استبعاد من الدعم، لكن يمكن للمواطنين تفعيل البطاقة مجددًا بإتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط تفعيل بطاقة التموين الموقوفة؟

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم القيام بتفعيل بطاقة التموين الموقوفة لسبب ما، جاءت وفقًا لما يلي:-

يجب ألا تنطبق على الشخص مالكي البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

كذلك يجب وأن يكون مالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة.

توافر البطاقة التموينية باسم رب الأسرة دن غيره.

التأكد من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالبطاقة بشكل واضح وصحيح.

يجب وأن يتم القيام بتقديم طلب إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

طريقة تفعيل بطاقة التموين الموقوفة

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقم بتفعيل بطاقة التموين الموقوفة لسبب ما، فعليك اتباع الأتي:-