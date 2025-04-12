ذاكر كويس من دلوقتي .. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للصفوف الابتدائي والإعدادي والثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نهاية العام الترم الثاني 2025 لجميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الثانوي العام، وناقشت المديريات التعليمية الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

جاءت موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي كما يلي:

التقييم الأولى يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 مايو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025.

يبدأ التقييم النهائي من يوم الأحد الموافق 18 مايو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

امتحانات الصف الثالث الابتدائي تبدأ يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 للمواد الغير مضافة للمجموع.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

بداية امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني للثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي كما يلي: