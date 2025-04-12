“من هنـــــــا” .. خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025 وفقًا لقرارات وزارة التعليم الجديدة

يبحث الكثير من أعضاء هيئة التدريس في المدارس والإدارات التعليمية والمديريات عن صحيفة أحوال معلم من أجل توثيق المسار الوظيفي للمعلمين وهي تشمل جميع البيانات الشخصية والوظيفية والترقيات للمدرسين، ويستطيع المعلمين الحصول على صحيفة أحوال معلم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن هذه الصحيفة مهمة للحصول على الترقيات المطلوبة لأي معلم.

خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2025

يستطيع أعضاء هيئة التدريس استخراج صحيفة أحوال معلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف ورمز التحقق.

اختر خدمة “استخراج صحيفة أحوال معلم” من الخدمات المتاحة.

إدخال الرقم القومي والكود الوظيفي الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة له.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

إدخال الرقم السري الذي يحصل عليه المعلم من الجهة المختصة.

تحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” وتحصل على بيانات الصحيفة ويمكنك تحميلها أو طباعتها.

أهمية صحيفة أحوال المعلم في الترقيات والإجراءات الإدارية

تعتبر صحيفة أحوال المعلم من أهم العناصر الأساسية في استكمال ملفات الترقيات أو إجراء أي تحديثات في البيانات الوظيفية للمعلمين، وذلك لأنها توفر توثيقًا رسميًا لجميع المعلومات المهنية والتعليمية مما يساهم في تسريع الإجراءات الإدارية داخل قطاع التعليم.