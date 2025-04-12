بعد دقائق فقط .. موعد مباراة ارسنال اليوم أمام برينتفورد  بالدوري الإنجليزي عبر القنوات الناقلة

يخوض فريق أرسنال مواجهة حادة أمام نظيره برينتفورد اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، حيث يدخل فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن قطع شوط كبير نحو التأهل إلى النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل أرسنال في تحقيق الفوز اليوم من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع إيفرتون في الجولة السابقة.

موعد مباراة ارسنال اليوم أمام برينتفورد

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية بين فريق أرسنال أمام نظيره برينتفورد ضمن إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز للعام 2024/2025، واللقاء سوف يجمع الفريقين على أرض ملعب الإمارات في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم عرض المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية بي إن سبورتس التي تملك حقوق بث المباريات في المنطقة العربية.

تشكيل فريق برينتفورد المتوقع أمام نظيره أرسنال في مباراة اليوم

جاء تشكيل برينتفورد المتوقع أمام نظيره أرسنال في مباراة اليوم ضمن إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي كما يلي: