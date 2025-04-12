رسميًا موعد صرف معاشات شهر مايو  للمستفيدين في هذا اليوم 2025

يتساءل المستفيدين من المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو، وذلك بعد إعلان الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والأسر المستفيدة، وأضاف وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم والتي تصل إلى 15٪، وأعلنت الهيئة القومية عن إمكانية الاستعلام عن حالة المعاشات وموعد الصرف عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

موعد صرف معاشات شهر مايو

أعلنت الهيئة القومية العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو سوف تكون بدايًة من يوم 1 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2025، وتكون المعاشات متوفرة في كافة الأماكن التي أعلنت عنها الهيئة القومية للمعاشات لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف، وسوف تكون المعاشات متوفرة من بداية موعد الصرف.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يمكنك الاستعلام عن معاشات شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: