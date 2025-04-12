تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025 .. ثبت الآن قناة وناسة واستمتع مع أغاني لولو

ترغب الكثير والعديد من الامهات في هذا الوقت الحصول على أحدث تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025، حتى يتمكنوا من تشغيل ومتابعة تلك القناة التي تناسب كافة الأعمار بداية من عمر 6 شهور حتى عمر 12 عام، لذلك يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على طريقة التثبيت وأهم وأبرز المزايا على الإطلاق التي توضحها القناة، وهذا سوف تتمكن من معرفته من خلال الآتي.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025

نساعدك الآن من خلال الأسطر التالية أن تقوم بالتعرف على طريقة تثبيت تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2025 على كلا من القمر الصناعي نايل سات وأي قمر صناعي أخر، وهذا سوف تتمكن من معرفته عبر التالي:

أولًا عليك أن تقوم بالنقر على زر الرئيسية أو القائمة من خلال ريموت التحكم.

انتقل في الخطوة التالية إلى عدادات القناة.

بعد ذلك عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة إضافة قناة جديدة من ضمن الاختيارات المتاحة أمامك.

سوف يتطلب منك أن تقوم بإدخال بيانات القناة بشكل صحيح وتتمثل لكم في التالي:

تردد القناة يكون 11270. القمر الصناعي نايل سات. معامل التصحيح الخطأ يكون 4/5. الجودة أتش دي. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز يكون 27500.

بعد مراجعة بيانات القناة بشكل صحيح، عليك أن تقوم بالنقر على زر البحث.

في النهاية يمكنك أن تنتظر قليلًا حتى يتم ظهور القناة ضمن القائمة التي أمامك.

مميزات قناة وناسة الجديد

يمكنك من خلال الأسطر التالية التعرف على مميزات قناة وناسة الجديد والتي تتمثل في الآتي: