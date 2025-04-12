أسعدي طفلك..تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات وعرب سات

توفير قناة طيور الجنة بيبي المخصصة للطفل الصغير الأغاني الممتعة للأطفال حيث تسعى دائماً القناة الفضائية على تقدم محتوى هادف للأطفال من خلال الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجابهم حيث تقدم أناشيد تعليمية وتربوية للطفل تبحث عنها الأمهات من أجل تعليم الأطفال القيم الأخلاقية لذلك قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المفتوحة ومفضلة للطفل ومتوفرة القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

الحين قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المميزة التي متوفرة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد الخاص بالقناة: 11310.

معامل الاستقطاب بالقناة: عمودي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قمر صناعي: النايل سات.

قناة فضائية: غير مشفرة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي أسعدت الأطفال طول الوقت لذا إليكم التردد الجديد للقناة الفضائية 2025 كالآتي:

التردد الجديد للقناة: 11274.

معامل الاستقطاب بالقناة: أفقي

معامل الترميز: 27500

كما معامل تصويب الخطأ: ¾.

القناة الفضائية مجانية وغير مشفرة.

ثبت قناة طيور الجنة بيبي

هناك مجموعة من المسلسلات حول كيفية تثبيت قناة طيور الجنة بيبي لذلك إليكم جميع التفاصيل كالآتي: