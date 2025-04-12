نزلها الآن واستمتع بمباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر تردد قناة اون تايم سبورت 2025

تردد قناة اون تايم سبورت تعتبر هذه القناة واحدة من أهم القنوات الرياضية التي حظيت بشعبية واسعة، لأنها أعلنت عن تقديمها العديد من المباريات والفعاليات والمنافسات الكبيرة في كرة القدم، وجميع الرياضات الأخرى، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

إن كنت تبحث عن قناة مميزة تقدم محتوى رياضي، فإن قناة أون تايم سبورت ٨ي الاختيار الأمثل، لأنها تمتلك حقوق بث حصرية وتقنيات تكنولوجية متطورة تميزها عن غيرها من القنوات الرياضية حيث أن القناة تبث باستخدام أحدث التقنيات التي توفر صورة وصوت عالي الجودة، ولذلك لقد جئنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة اون تايم سبورت علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11861.

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز:.27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 10853

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500 .

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

إن كنت تريد معرفة خطوات ضبط التردد بكل سهولة ويسر كل ما عليك هو اتباع الخطوات.