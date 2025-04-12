لزيادة دخل المواطن المصري .. وظائف موقع فرصنا وزارة التضامن الاجتماعي 2025

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن وظائف موقع فرصنا الذي يتبع لوزارة التضامن الاجتماعي 2025 وذلك في إطار حرص الوزارة للتخفيف من البطالة وإتاحة الكثير من الوظائف التي تتلائم مع المؤهلات المختلفة وايضا مختلف التخصصات العلمية وكذلك العلمية، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل التي تخص تلك الوظائف.

وظائف موقع فرصنا وزارة التضامن الاجتماعي

هناك العديد من الوظائف التي يوفرها موقع فرصنا ولكن بالتقديم عليها أن تتوفر في المواطن مجموعة من الشروط اللازمه من ضمنها ما يلي:

ينبغي أن يكون المستوى الخاص بالخبرة بالمجال متوسط كحد ادنى

كما أنه لابد ألا يقل المستوى الخاص باللغه الانجليزيه عن جيد جدا

كذلك أن الوظائف تكون متاحة ومتوفرة للجنسين

هذا بجانب أنه لا بد من ألا تقل عدد أعوام الخبرة عن عامين الى خمسة اعوام

كذلك انه لابد ان يكون مستوى الحاسب الآلي جيد

هذا بجانب أن من ضمن الشروط اللازمة هو أنه ينبغي أن يكون السن بين 25 سنة إلى 35 سنة

كما انه لابد ان يكون المؤهل عالي.

مميزات الوظيفة من خلال موقع فرصنا

هناك عدة مميزات وسمات توفرها وظائف موقع فرصنا من ضمنها ما يلي: