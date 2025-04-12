استقرار في الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار الدواجن “سعر كرتونة البيض 12 ابريل اليوم”

بعد ارتفاع الأسعار المفاجئ شوهد مؤخرًا العديد من اختلاف الأسعار التي تركزت بالفعل على السلع الغذائية، وبدأ التساؤل المستمر حول سعر كرتونة البيض 13 من ابريل، والذي قد تختلف من مكان إلى أخر بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى أن تكون هذه الأسعار ثابته في الفترة الحالية مدة لا تقل عن 6 أشهر على الأقل، وذلك في حالة وجود قرارات جديدة سوف تنقص الأسعار مرة أخرى.

سعر كرتونة البيض 12 ابريل

سعر كرتونة البيض 12 ابريل بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي قامت بتحديدها وزارة التموين المصرية، تزامنًا مع وزارة البترول في ارتفاع أسعار النقل بداخل السوق المحلي، وأشارت على أن تتمثل الأسعار في الأتي وهي:

سعر كرتونة البيض الأبيض تصل إلى 140 جنية مصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر تصل إلى 144 جنية مصري.

سعر كرتونة البيض البلدي تصل إلى 110 جنية مصري.

ارتفاع سعر البيض يوم 12 ابريل

قد بداء التساؤل المستمر من جميع المواطنين في يوم 11 من ابريل حول تأكيد رسمي هل بالفعل قد ارتفع سعر البيض في العديد من أنحاء جمهورية مصر العربية، فقد أكدت رسميًا وزارة التموين، بأنه بالفعل قد ارتفع سعر البيض في الفترة الحالية وذلك بسبب العوامل الاقتصادية الأخرى التي تشمل الأمر، وأشارت على أن الكرتونة الواحدة قد ارتفع سعرها بين 15 جنية وبين 20 جنية مع مختلف الأنواع المختلفة، وعلى أن يستمر هذا الارتفاع في هذه الفترة الحالية لمدة لا تقل عن 6 أشهر على الأقل.