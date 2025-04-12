الجهات المسؤولة تكشف رسميًا عن عدم تعديل أسعار البترول لمدة 6 أشهر 2025

أوضحت الجهات المختصة المسؤولة عن القرارات الجديدة للبترول المصري، بـ عدم تعديل أسعار البترول لمدة 6 أشهر في حالة زيادة الأسعار أو نقصها على الإطلاق في هذه الفترة الحالية، وأشارت أيضا بالتسعير الجديدة التي سوف يتم فرضها على جميع المواطنين المصريين بداخل جمهورية مصر العربية والتي سوف تكون مؤكدة في كافة وسائل المواصلات على الإطلاق.

عدم تعديل أسعار البترول لمدة 6 أشهر

قد أشارت الجهات المختصة المصرية المسؤولة عن قرارات البترول، بان لا يوجد أي تعديل في الفترة القادمة، وأعلنت موضحة بـ عدم تعديل أسعار البترول لمدة 6 أشهر قادمة، وفى حالة وجود أي اختلافات في الأسعار سوف يتم الإعلان عنها بعد هذه المدة المقررة لجميع وسائل المواصلات المختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد أشارت أيضا بشكل مؤكد على أن يتم الاستعلام عن التسعيرة قبل البدء في تعامل مع السواقيين المختلفين لوسائل الموصلات، لعدم الوصول إلى جشعهم في رفع الأسعار.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

قد أوضح المهندس معتز المخصص للتحدث في وزارة البترول، بأنه الوزارة تسعى جهدًا من اجل حرصها على حفاظ الأسعار والذي يصب في النهاية على المواطن المصري، ولكنها قد أشارت إلى أن الارتفاع في هذه المرة نتائج من خلال نقل المنتجات والبضائع والتي بالفعل تدشن في النهاية إلى الأسواق المحلية، مما أدى إلى زيادة الأسعار على بنزين 80 وبنزين 90 مما أدي هذا الارتفاع في ارتفاع المنتجات والسلع الغذائية أيضا، وعلى أن تستمر الأسعار على هذه الحال الحالي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وعلى أن يتم تحديث الإقرارات بعد ذلك وتوضيحها مرة أخرى.