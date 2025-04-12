سعر الذهب اليوم السبت الموافق 12-4-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار مع منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 12 من شهر أبريل 2025 بمختلف محلات الصاغة، فيما أن ذلك جاء تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية المتمثلة في البنزين والسولار، بالإضافة إلى أن سعر جرام الذهب من عيار 21 سجل نحو 4700 جنيه للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديثات تمت لعى سعر الجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم السبت

وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب من عيار “21” إلى 4700 جنيه.

بينما سجل الجرام عيار “24” نحو 5371 جنيه للجرام بيع، وللشراء 5342 جنيه للجرام.

أما عن سعر الجرام عيار “22” بلغ نحو 4923 جنيه للبيع، وللشراء 4897 جنيه للجرام الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر الجرام من عيار “18” لـ 4028 جنيه بيع، وشراء 4007 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة مضافة.

وعن قيمة المصنعية فتختلف من محل إلى أخر، وذلك بما يتراوح من 65 لـ 200 جنيه.

تحديثات سعر جرام الذهب الان

أما عن باقي التحديثات التي تمت على باقي أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة، جاءت وفقًا للأتي:-