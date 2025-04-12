وصلت كام للمستهلك انهاردة؟ … سعر أنبوبة الغاز 12 ابريل 2025 بعد ارتفاع اسعار البترول

أوضحت العديد من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بارتفاع السولار والبنزين بشكل مؤكد في الفترة الأخيرة، وبدأ التساؤل عن سعر أنبوبة الغاز 12 ابريل لعام 2025، وذلك لعدم رفع الزيادة عن المحدد عنها، وقد أشارت الجهات المختصة بان السعر قد يختلف بين التوصيل المنزلي وبين المستودع، وعلى جميع المواطنين بعدم قبول استغلالهم وزيادة السعر وجشع التجار في هذا الأمر.

سعر أنبوبة الغاز 12 ابريل

أوضحت الجهات المختصة بأنه قد تم بالفعل ارتفاع الأسعار بشكل مؤكد في العديد من أنحاء جمهورية مصر العربية، وبدأ التساؤل المستمر حول سعر أنبوبة الغاز 12 ابريل، وأوضحت بان هذا الارتفاع المفاجئ قد نتج من خلال البنية التحتية والظروف الاقتصادية التي تتمر بها البلاد، مما أدي إلى هذا الارتفاع، وأشار على أن تتمثل الأسعار في الأتي وهي:

سعر أنبوبة الغاز التي تشمل 25 كيلو جرام في المستودع تصل إلى 200 جنية.

سعر أنبوبة الغاز التي تصل إلى المستهلك في المنزل تصل إلى 250 جنية.

سعر أنبوبة الغاز سعة 12 كيلو ونصف جرام تصل إلى 150 جنية في المستودع فقط.

وعلى أن يصل سعر الأنبوبة 12 كيلو ونص جرام التي تصل للمستهلك بسعر 180 جنية مصري.

ويصل سعر الأنبوبة الفارغة بين 550 جنية مصر وبين 750 جنية مصري.

وعلى أن تكون سعر الأنبوبة الجديدة التي تصل 12 كيلو ونصف جرام إلى 1000 جنية مصري.

أسباب ارتفاع سعر الأنبوبة

قد أوضحت الجهات المختصة بان أسعار الأنبوبة وارتفاعها المفاجئ في هذه الفترة الحالية يعود إلى العديد من العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن هذه العوامل أدت بالفعل إلى رفع تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج على جميع المواطنين، بالإضافة أيضا ن الغاز المسال من أنواع الغاز المستوردة، فهذا الأمر يعود إلى البنية التحتية والاقتصادية التي تمر بها البلاد فقط