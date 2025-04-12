أسعار قطارات السكة الحديد بعد زيادة أسعار الوقود .. بتاريخ اليوم 12 أبريل 2025

ارتفع عدد التساؤل بعد زيادة السولار والبنزين، وشوهد المواطنين يتسالون عن أسعار قطارات السكة الحديد في العديد من الأماكن المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية، وقد أوضحت الجهات بتقارير مفصلة من اجل عدم استغلال المواطنين في هذه الفترة الحالية ورفع الأسعار عن الموضح عنه، كما أشارت بان الارتفاع سوف يثبت لمدة ستة أشهر على الأقل بدون أن يزيد مرة أخرى على الإطلاق.

أسعار قطارات السكة الحديد

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار قطارات السكة الحديد الجديدة، التي بالفعل بدا أن يبحث عنها العديد من المشاهدين في مختلف جمهورية مصر العربية، وذلك بعد رفع السولار والبنزين في يوم 9 من ابريل لعام 2025، وأوضحت الجهات المختصة بان التطبيق في زيادة الأسعار سوف يبدءا من يوم 12 من ابريل الموافق يوم السبت لعام 2025، وعلى أن تشمل أسعار خطوط القطارات في الأتي وهي:

خط قطار الإسكندرية: VIP ( الدرجة الأولي 165، الدرجة الثانية 130) القطار المكيف ( الدرجة الأولي 90 جنية، الدرجة الثانية 75 جنية، الدرجة الثالثة 70 جنية) قطار تهوية جيدة ( الدرجة الثالثة فقط ب 45 جنية).

قطار تحيا مصر: الدرجة الثالثة فقط 35 جنية.

خط القاهرة وأسوان: قطار تالجو ( الدرجة الأولى 700 جنية، الدرجة الثانية 550 جنية) قطار VIP ( الدرجة الأولى 380 جنية، الدرجة الثانية 245 جنية) قطار مكيف ( الدرجة الأولى 225، الدرجة الثانية 165 جنية، الدرجة الثالثة 195 جنية)

خط القاهرة وطنطا: قطار VIP ( الدرجة الأولى 90 جنية، الدرجة الثانية 80 جنية)، القطار المكيف ( الدرجة الأولى 65 جنية، الدرجة الثانية 45 جنية، الدرجة الثالثة 35 جنية).

ارتفاع أسعار السكة الحديد

أوضحت أيضا الجهات المختصة بان هذا الارتفاع سوف يستمر لفترة طويلة من الوقت، والتي لا تقل عنه 6 أشهر، وفى حالة نزول الأسعار بعد ذلك سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، وعلى جميع المواطنين التعرف على التعريفة الجديدة من خلال تسعيرة الأسعار التي يتم تحديدها في بداخل محطات القطارات الخاصة بسكك الحديد.