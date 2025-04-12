خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي عليها طلب كبير، خاصة وأنه يمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الأسر العراقية أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ناهيك عن أن البرنامج يُساهم في توفير دعم مادي ملائم أمام كافة المشمولين بالدولة العراقية، ويمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن المشمولين بالرعاية خلال السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة المنح المالية.

اختيار منحة “الرعاية الاجتماعية”.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

مع إدخال بيانات العميل المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شرط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وعن الشروط الواجب انطباقها على كافة المتقدمين راغبي الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-