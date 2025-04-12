“رابط شغال”.. كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني فقط

يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك العاملة في السودان، حتى أنه يُساهم في تلبية كافة الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها العملاء الجدد راغبي الحصول على حساب بنكي، بالإضافة إلى أن البنك يمتلك الكثير من الخدمات والمعاملات المالية التي تفر الوقت والجهد على العملاء، ويمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بإنشاء حساب داخل البنك، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام العملاء السودانيين الجدد، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

مع إمكانية النقر على الصفحة الرئيسية من موقع البنك.

فيما ستتمكن من اختيار للغة المناسبة لكل عميل متقدم سواء كانت عربية أو أجنبية.

عندها ستتأهل من إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل على أن تكون صحيحة وغير مضللة لكي لا يتم رفض طلب فتح الحساب.

التأكيد على صحة البيانات قبل النقر على زر “إرسال الطلب”.

شرط فتح الحساب داخل بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد، وفقًا لما يلي:-