كيفية تجديد البطاقة التموينية في العراق 2024 والمستندات المطلوبة

أطلقت وزارة التموين بدولة العراق، خدمة تجديد البطاقة التموينية التي تضمن شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، نظير أن هذه البطاقة تُساهم في توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بالسلع الاستهلاكية، ناهيك عن أنها تضم قطاع كبير من الأسر العراقية، يرغبون في تجديد البطاقة التموينية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تجديد البطاقة التموينية في العراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقم بتجديد البطاقة التموينية في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية في البداية.

مع إمكانية القيام باختيار خدمة “تجديد البطاقة التموينية”.

بعدها ستتمكن من إدخال البيانات اللازمة.

مع إمكانية إدخال رقم الهاتف ورمز الدولة وفقًا لما موضح بالخانة المخصصة لذلك.

اختيار خدمات التموين المطلوبة.

استكمال كافة البيانات والوثائق السارية في الخانات المخصصة لذلك.

التأكيد على صفحة البيانات المُدخلة في الخانات الخاصة بذلك.

مع النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

مستندات استخراج البطاقة التموينية

أما عن الوثائق المعنية بطلب استخراج البطاقة التموينية في دولة العراق وأمام كافة المواطنين العراقيين المتقدمين، وفقًا لما نص على النحو التالي:-