من بيتك وبضغطة زر.. طريقة استخراج شهادة ميلاد مصرية إلكترونية 2025 وأهم الشروط المطلوبة

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة أصبح بإمكان المواطنين استخراج شهادة الميلاد بشكل إلكتروني بسهولة ويسر وذلك بفضل المبادرات الحكومية الحديثة التي تهدف إلى تطوير الخدمات العامة وتحسين تجربة المواطن، ومن أبرز هذه المبادرات بوابة مصر الرقمية التي تُعد من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الدولة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بشكل ميسر وآمن، تتيح هذه البوابة للمواطنين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات الرسمية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب السجل المدني مما يسهم في تقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

طريقة استخراج شهادة ميلاد مصرية إلكترونية 2025

إليكم طريقة استخراج شهادة ميلاد مصرية إلكترونية 2025:

يتم أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى قسم “خدمات الإنترنت للمواطنين” والذي يضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية.

من بين هذه الخدمات، يتم اختيار “استخراج شهادة ميلاد”، لتبدأ عملية إدخال البيانات المطلوبة. وتشمل هذه البيانات: الرقم القومي لصاحب الطلب، رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد الإلكتروني، ومكان الإقامة الذي يراد استلام الشهادة فيه.

بعد الانتهاء من ملء البيانات بدقة يمكن اختيار طريقة دفع الرسوم، سواء عبر الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة البنكية أو الدفع عند استلام الوثيقة من خلال مندوب التوصيل.

في الخطوة الأخيرة وبعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، يتم الضغط على خيار “تأكيد”، ليتم إرسال الطلب رسميًا ويبدأ العمل على إصداره وإرساله إلى العنوان المحدد.

شروط استخراج شهادة ميلاد الكترونية

لاستكمال طلب استخراج شهادة ميلاد إلكترونية بنجاح هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها قبل البدء في الإجراءات: