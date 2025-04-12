ثبتها الآن على القمر الصناعي نايل وعرب سات “تردد قناة cn بالعربية” .. أحدث تردد 2025

تردد قناة cn بالعربية التي يبحث عنها جميع الآباء والأمهات لأنها تقدم محتوى هادف ومفيد لجميع الأطفال فهي تسعى إلى تقديم العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة من كبار وصغار، وهذه القناة تقدم محتوى آمن جدًا على الأطفال، وتعمل علي مدار 24 ساعة في اليوم بدون انقطاع أو تشويش، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة cn بالعربية.

تردد قناة cn بالعربية

يمكنك الآن معرفة تردد قناة cn بالعربية التي تعتبر من أهم وأفضل القنوات الخاصة بالأطفال، لأنها تقدم محتوى مميز يلفت انتباه الأطفال وتعمل على تهدئتهم من خلال محتواها الذي يساعد الأطفال على التسلية طوال اليوم بدون فواصل إعلانية أو انقطاع، وتقدم القناة محتواها مجانا من غير دفع أي رسوم اشتراك شهري أو سنوية، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة cn بالعربية على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة على نايل سات 11138.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

جودة القناة hd.

تردد قناة cn بالعربية علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة على عرب سات 11747.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا ¾.

جودة القناة عاليه.

طريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر

إن كنت تبحث عن طريقة ضبط القناة بكل سهولة ويسر كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.