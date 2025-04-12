رسميًا “التأمينات الاجتماعية تكشف عن” .. موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

موعد تطبيق زيادة المعاشات يبحث العديد من المواطنين عن هذا الموعد بفارغ الصبر، لأن دعم المعاشات يعتبر من أهم الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة المصرية إلى جميع المستفيدين، فهو يعد بمثابة يد العون التي تعمل على رفع الأعباء المالية والاقتصادية عليهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد تطبيق زيادة المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وقد قامت وزارة المالية المصرية بتحديد موعد زيادة المعاشات والتي سوف تكون ابتداء من شهر يوليو القادم، وتكون نسبة زيادة المعاشات 15% وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 20219، والتي تنص علي تطبيق الزيارة كل سنه في هذا الشهر، وهذه الماده تنص أيضا علي الا يتجاوز زيادة المعاشات عن 15% بداية كل عام مالي، وكل ذلك يبين لنا مدى اهتمام الدولة المصرية بأصحاب المعاشات.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات

ولقد قامت الحكومة بتوفير آلية الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة بكل سهولة حتي توفير علي المواطنين الوقت والجهد، وأن كنت تريد معرفة طريقة الاستعلام كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.