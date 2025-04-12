اتفرج وشجع فريقك عبر القنوات الناقلة “موعد مباراة برشلونة وليجانيس بالدوري الإسباني”

موعد مباراة برشلونة وليجانيس ينتظر الموعد جميع جماهير كرة القدم بفارغ الصبر، كونه محطة مفصلية خلال الموسم الذي شهد تنافسًا قويًا، من خلال مباريات الدوري الاسباني الجولة 31، المباراة ستقام اليوم السبت 12 أبريل 2025، على ملعب بوتاركي البلدي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد مباراة برشلونة وليجانيس.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس

يمكنك الآن معرفة موعد مباراة برشلونة وليجانيس التي لها الملايين من المشجعين من كافة أنحاء العالم، و سوف تبدأ المباراة اليوم السبت 12 أبريل 2025 في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية يُقام اللقاء على ملعب “بوتاركي البلدي، حيث يدخل برشلونة المواجهة وهو في صدارة الجدول برصيد 67 نقطة، متقدمًا بخمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الفريق الكتالوني يأمل اختتام مشواره في الدوري بأداء مميز، بينما يسعى ليجانيس لتحسين مركزه.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

الي جميع عشاق الدوري الاسباني في الوطن العربي سوف تقوم شبكة قنوات beIN SPORTS بنقل المباراة مباشرة، من خلال قناة beIN Sports HD1، ويأتي لكم أيضا أيها المشاهدون المعلق لهذه المباراة خليل البلوشي، وأن كنت تبحث عن الحماس والاثاره فلا تنتظر الكثير عليك متابعة هذه المباراة التي سوف تكون ملئ بأجواء التي تشعرك وكأنك في الملاعب، لأن الدوري الإسباني يظل من أكثر بطولات الدوري إثارة وتنافسًا على مستوى العالم.