الجولة ال27 بالدوري السعودي .. موعد مباراة النصر والرياض والتشكيل المتوقع عبر القنوات الناقلة 2025

موعد مباراة النصر والرياض التي ينتظر عشاق كرة القدم المباراة التي سوف تجمع بين النصر السعودي أمام الرياض، اليوم السبت 12 أبريل، على ملعب استاد الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويدخل النصر السعودي وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 54 نقطة، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف، فيما احتل الرياض المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد مباراة النصر والرياض.

موعد مباراة النصر والرياض

إن كنت تبحث عن موعد مباراة النصر والرياض التي تعتبر من أهم المباريات التي تقدم في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذه المباراة في يوم السبت 12 أبريل في الجولة 27 من دوري روشن السعودي على ملعب استاد الأول بارك، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، و 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن الي جميع جماهير نادي النصر والرياض حجز تذاكر الدخول للمباراة بشكل إلكتروني من خلال منصة وي بوك، بكل سهولة ويسر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض

يمكنك الآن معرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض التي سوف تذاع علي شبكة قنوات SSC السعودية، حيث تمتلك هذه القنوات الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تعد من أهم القنوات الرياضية وذلك لأن القناة تمتلك حقوق بث العديد من المباريات والفعاليات الرياضية بشكل مباشر.