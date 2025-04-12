الزمالك خسر لاعب جدع .. وفاة إبراهيم شيكا تشكل حزن كبير جدًا في قلوب المصريين

وفاة إبراهيم شيكا هذا الخبر ادخل الحزن في قلوب مشجعي النادي الزمالك، لقد توفي إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، اليوم السبت، عن عمر ناهز 29 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهذا الخبر آثار الحزن والقلق في نفوس الوسط الرياضي المصري، الذي استيقظ في الصباح الباكر على خبر وفاة إبراهيم شيكا، أن لله وان اليه راجعون.

وفاة إبراهيم شيكا

ولقد انتشرت العديد من الأخبار الكاذبة من قبل عن وفاة إبراهيم شيكا ولقد قام بنفسها برد على هذه الشائعات قائلا مستعجلين ليه علي وفاتي كده كده هموت، وصل إبراهيم شيكا إلى مرحلة متأخرة من مرض سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، ما جعله يخضع للعلاج المكثف في المستشفيات، وظل يعاني من هذا المرض المؤلم مدة طويلة، وأدى مرض السرطان إلى فقدان شيكا الكثير من الوزن وغيّر ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، وكان آخر المتكفلين بعلاجه الفنان تامر حسني، الذي أبدى تضامنه مع اللاعب في محنته، والعديد من الفنانين، ولكن بعد صراع طويل مع المرض لقد توفي إبراهيم شيكا.

من هو إبراهيم شيكا

هو لاعب مصري كان يلعب كرة القدم في نادي الزمالك، وولد إبراهيم الجمال الشهير بشيكا في نوفمبر عام 1997، وهو أحد خريجي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، لقب بـ شيكا نظرًا لتشابه أسلوبه في اللعب مع محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.