من دارك وفي دقائق.. كيفية استخراج شهادة ميلاد 2025 أونلاين فى تونس ومزايا استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

أصبح من السهل الآن الحصول على شهادة الميلاد في تونس بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، لم يعد المواطن بحاجة إلى الوقوف في طوابير طويلة أو زيارة مكاتب الحالة المدنية إذ بات بإمكانه استخراج الوثيقة بكل راحة من منزله عن طريق الإنترنت من خلال البوابة الرقمية الرسمية، يمكن تنفيذ عملية استخراج شهادة الميلاد بخطوات بسيطة مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام في الإدارات العمومية.

كيفية استخراج شهادة ميلاد 2025 أونلاين فى تونس

إليكم كيفية استخراج شهادة ميلاد 2025 أونلاين فى تونس:

من خلال المتصفح يتم التوجه إلى البوابة الرسمية للخدمات الإدارية الإلكترونية في تونس.

إذا كان لديك حساب مسبقًا يمكنك تسجيل الدخول مباشرة، أما في حالة الاستخدام لأول مرة، فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد بإدخال بياناتك الشخصية وتأكيدها.

بعد الدخول إلى الحساب يتم التوجه إلى قسم خدمات الأحوال المدنية، ومنه يتم اختيار خدمة إصدار شهادة ميلاد مميكنة.

سيطلب منك إدخال بيانات شخصية دقيقة مثل: الاسم الثلاثي، رقم بطاقة التعريف الوطنية، اسم الأم، تاريخ الميلاد.

اختر عدد النسخ التي تحتاجها وقم بكتابة العنوان الكامل الذي ترغب باستلام الوثيقة عليه عبر البريد.

يتم دفع التكاليف الخاصة بالخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقة بنكية أو عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

بعد إتمام الخطوات بنجاح يتم إرسال الشهادة إلى العنوان المحدد، وتصل عادة خلال 48 إلى 72 ساعة.

مزايا استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا