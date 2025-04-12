لكل عشاق الدراما التركية.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات والعرب سات وطريقة ضبط تردد القناة

في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك نظرًا لما تقدمه من محتوى درامي مميز خصوصًا المسلسلات التركية التي نالت إعجاب شريحة واسعة من المشاهدين في العالم العربي، وتعتبر القناة وجهة مفضلة لعشاق الدراما التاريخية إذ تعرض أعمالًا قوية مثل مسلسل قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي اللذان حققا نسب مشاهدة عالية في مختلف الدول.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2025:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات:

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على عرب سات:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لإضافة قناة جديدة مثل قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال يمكنك اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

ابدأ بالضغط على زر “القائمة” (Menu) في الريموت كنترول لعرض إعدادات الجهاز.

من القائمة الظاهرة أمامك توجه إلى خيار “التركيب” أو “Manual Installation”.

بعد الدخول إلى قائمة التركيب قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب بالبحث فيه (مثل نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد الخاصة بالقناة.

بعد إدخال البيانات بدقة اضغط على “بدء البحث” أو “Search” ليبدأ الجهاز بالبحث عن القناة.

بمجرد ظهور القناة في نتائج البحث اختر “حفظ” أو “Save” حتى يتم إضافتها لقائمة القنوات الخاصة بك.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بمجموعة من الخصائص التي جعلتها محط أنظار عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي ومن أبرز ما تقدمه: