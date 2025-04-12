خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025

يرغب العديد من المتقاعدين من الاستعلام عن رواتب شهر مايو 2025 كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن الرواتب تأتي تحت إشراف هيئة التقاعد الوطنية، من أجل أن يتمكن كافة المشتركين من الحصول على رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية الشهرية دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

وأكدت الهيئة الوطنية للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية ومختلف الجهات التنفيذية أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في الدولة العراقية، بالإضافة إلى أن التوقعات تؤول بأن صرف الشهر الجديد سيكون يوم 1 مايو 2025 بمختلف المنافذ المعنية بصرف رواتب المستحقين والمشتركين في هيئة التقاعد، ناهيك عن إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-