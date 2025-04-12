كيفية فتح حساب بنك أم درمان الوطني من هاتفك فقط بالرقم الوطني في ثواني

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كيفية فتح حساب بنك أم درمان الوطني من هاتفك فقط بالرقم الوطني في ثواني
فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025

يعتبر بنك أم درمان الوطني من أبرز البنوك العاملة في دولة السودان، حتى أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية التي طالما يبحث عنها شريحة كبيرة من العملاء السودانيين، بالإضافة إلى أن التطبيق يمتلك تطبيق أوو كاش التي يُسهل على العملاء في إمكانية فتح الحساب وإنهاء الكثير من الخدمات والمعاملات المصرفية، وسنتعرف معًا على الإجراءات المعنية  بطلب فتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك أم درمان الوطني

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك أم درمان الوطني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

  • القيام بالذهاب إلى موقع بنك أم درمان الوطني في البداية.
  • مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.
  • مع اختيارك إلى خدمة “فتح حساب جديد”.
  • قم مباشرة بإدخال المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.
  • فيما ستتمكن حينها من رفع الوثائق المعنية بطلب فتح الحساب.
  • الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة.
  • القيام بمراجعة المعلومات والمستندات التي قمت بإدخالها.
  • مع النقر على زر “إرسال الطلب”.

تنزيل تطبيق اوو كاش

جاءت أبرز الخطوات الخاصة بتنزيل تطبيق اوو كاش على هاتفك الجوال، وفقًا لما يلي:-

  • أن تقوم بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي في بداية الأمر.
  • مع إمكانية القيام بإدخال اسم التطبيق “اووكاش”.
  • بحيث تتمكن من النقر على زر “بحث”.
  • حتى يسهل قيامك بتنزيل التطبيق على هاتفك الجوال في نهاية الأمر.
  • والقيام بإنهاء كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك أمام العملاء المتقدمين.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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