الخردة سعرها طار.. سعر النحاس الأحمر والأصفر اليوم

النحاس من المعادن الأكثر استخداما وذلك لإدخاله في العديد من الصناعات والمجوهرات وتجهيزات السباكة وأيضا الابنية المعمارية بفضل مقاومته للتأكل وجاذبيته الجمالية وأيضا سهولة تشكيلة، بفضل قدرته علي مقاومة العوامل المسببة للتأكل يعد النحاس الأصفر مناسبا للسباكة والمعدات البحرية وغيرها الكثير من الاستخدامات الأخري التي تتطلب المتانة، النحاس الأصفر يلعب دورا هاما في حياتنا اليومية، عبر هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بأسعار النحاس وأيضا الاختلاف بين النحاس الأصفر والنحاس الأحمر تابعونا.

سعر النحاس اليوم 12 أبريل 2025

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أسعار النحاس حيث انخفض اليوم السبت 12 أبريل 2025 وفقا لأخر تحديثات بوابة الأسعار العالمية والمحلية وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

وصل سعر النحاس الأحمر الخالص بقيمة 560 جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بقيمة تتراوح ما بين 360 إلي 410 جنيها.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بقيمة تتراوح ما بين 280 إلي 297 جنيها.

الأسباب المؤثرة علي أسعار النحاس

حيث تتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل أساسية من أهمها:

زيادة العرض والطلب يؤدي علي الفور إلي ارتفاع الأسعار.

من العوامل التي تؤثر علي أسعار النحاس ارتفاع في تكاليف تصنيع واستخراجه من ألأمور التي تؤثر علي ارتفاع أسعار النحاس.

بالإضافة إلي الأزمات الاقتصادية التي تؤثر إلي ارتفاع أسعار النحاس.

ما الفرق بين النحاس الأحمر والأصفر