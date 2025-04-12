أسعار الغاز البوتاجاز بعد زيادة المواد البترولية الأخيرة

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، عن تحريك أسعار المواد البترولية وعليه زاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي، ناهيك عن أن قيمة الزيادة التي سُجلت على أسعار أسطوانات الغاز بلغت نحو 50 جنيهًا، لتصل قيمة الأسطوانة الواحدة إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، مؤكدة أن قرار الزيادة تم العمل به منذ أمس الجمعة الموافق 11 من شهر أبريل 2025.

أسعار أسطوانة الغاز البوتاجاز

جاءت التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، التي جاءت بعد إقرار لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول وبموافقة من مجلس الوزراء، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه بعد الزيادة.

فيما سجلت سعر أسطوانة الغاز التجاري نحو 400 جنيه.

حتى أن الغاز الصب بلغ نحو 16 ألف جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن زيادة سعر الغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات للميلو وحدة حرارية.

أسعار البنزين اليوم

وعن أسعار المواد البترولية الأخرى بمختلف أنواعها داخل مختلف المحطات العامة والخاصة، فجاءت كما يلي:-