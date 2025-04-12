بجودة عالية.. تردد CN بالعربية الجديد على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة CN كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات الطفولية التي تقدم تجربة هائلة في عالم الطفل، ببثها إلى مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن مكانتها الكبيرة والرائدة بين الأسر والعائلات، حتى أن القناة استطاعت أن تأخذ حيز كبير في بثها لمحتوى أكثر من مميز على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على التردد الحديث الخاص بالقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN بالعربية

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم بتثبيت قناة CN بالعربية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11277.

بينما استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تحديث تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية

وعن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN بالعربية، فجاءت كما يأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

حتى أن ترددها فيكون 11747.

استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

طريقة تنزيل قناة CN بالعربية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تثبيت قناة CN فجاءت كما يلي:-