مفاجأة أسعار البنزين والسولار في المحاطات الان

كشفت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات حيث تشمل البنزين والسولار والغاز اعتبارا من يوم الجمعة تاريخ 11 أبريل 2025، تعتبر هذه الزيادة هي الأولي خلال العام الجاري منذ أخر تعديل دام سته اشهر في أكتوبر 2025، تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية تدريجيا حتي نهاية 2025، يعد السولار تحديدا عصب أساسي في الحياة الاقتصادية وان زيادة أسعار السولار بشكل تلقائي تؤدي لي زيادات مماثلة في أسعار جميع السلع من اجل زيادة تكلفة النقل، السولار هو الوقود الأول في نقل البضائع والآلات الزراعية غيرها، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع أسعار الزيادة الجديدة للمحروقات إليكم التفاصيل.

الأسعار الجديدة للمحروقات قبل وبعد الزيادة

ارتفع بنزين 95 من 17 إلي 19 جنيها للتر.

بينما سجل بنزين 92 ارتفاع زاد من 15.25 إلي 17.25 جنيها أيضا للتر.

ارتفع بنزين 80 من 13.75 إلي 15.75 جنيها للتر.

صعد السولار والكيروسين من 13.50 إلي 15.50 جنيها للتر.

حيث زادت سعر اسطوانه البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم من 150 إلي 200 جنيها.

ارتفعت سعر اسطوانه الغاز التجارية من 300 إلي 400 جنيه.

زاد سعر طن المازوت للصناعات من 9500 إلي 10500 جنيها.

بينما ارتفع سعر الغاز الصب من 12000 إلي 16000 ألف جنيها.

صعد سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلي 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.

أسعار خام برنت العالمي

انخفاض أسعار برميل خام برنت العالمي خلال الفترة القليلة الماضية بسبب العديد من الأسباب من ضمنها الحرب التجارية الأمريكية الصينية بالإضافة إلي قرار أوبك بلس زيلدة الإنتاج، حيث سجل السعر العالمي للبرميل 65 دولار، استطاعت وزارة المالية بتقدير سعر البرميل في موازنة العام المالي الحالي 2025 عند سعر 82 دولار للبرميل بالإضافة إلي أخذ جميع الاحتياطات ضد تقلبات الأسعار.