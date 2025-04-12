أسعار الخضروات في سوق العبور الان.. مفاجأة سعر الفاكهة الان

يهتم العديد من المواطنين بالبحث يوميا عن معرفة أسعار الخضروات والفاكهة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا إلي أهمية استخدام هذه المنتجات في الحياة اليومية، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور التالية سنسرد لكم كافة الأسعار المتعلقة بالخضروات والفاكه تابعونا.

أسعار الخضروات اليوم 12 أبريل 2025

أفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها، سعر الباذنجان الرومي يتراوح ما بين 8 إلي 10 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيها، سعر البطاطس من 6 إلي 9 جنيها.

أضاف أن سعر البصل الأحمر بسعر 20 جنيها للكيلو، سعر الفلفل الأحمر 28 جنيها، الفلفل الرومي 20 جنيها، بينما سعر الفلفل الألوان 45 جنيها، يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 9 إلي 13 جنيها وسعر ألكوسه ما بين 10 إلى 16 جنيها.

أشار بان سعر كيلو البازلاء يتراوح ما بين 10 إلي 14 جنيها، سعر الثوم 25 جنيها، سعر الليمون البلدي 60 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 12 أبريل 2025