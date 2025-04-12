أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم السبت 12-4-2025

بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، أصبحت عمليات البحث تتجه بشكل كبير حول أسعار الدواجن والكتاكيت بمختلف أنواعها داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية، نظير أن الأسعار شهدت حالة من الثبات الملحوظ بمختلف أنواع الفراخ، بما يمكنك التعرف على سعر الكيلو من الدواجن، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الدواجن اليوم السبت، التي تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى بناءً على عمليات النقل والمواصلات التي تُطبق على أسعار الفراخ، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 90 جنيهًا بالبورصة، وللمستهلك بـ 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 92 جنيهًا وللمستهلك تراوح من 95 لـ 100 جنيهًا.

أما عن الدواجن البلدي بالمحلات سجلت قرابة الـ 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

ناهيك عن وصول سعر الروزي لـ 110 جنيهًا.

وعليه فإن كيلو الفراخ الأبيض بياض سجل قرابة الـ 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت سعر كرتونة البيض من 160 لـ 165 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

سعر الكتاكيت بمختلف أنواعها في المحلات الآن

وعن أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها في المحلات التجارية، فإنها جاءت كما يلي:-