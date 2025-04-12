سعر الدواجن والفراخ البيضاء غير متوقع بعد زيادة البنزين والسولار

تعد أسعار الفراخ من المواضيع الأكثر انتشارا بين المواطنين بمعرفة أسعارها وذلك لأهميتها في الحياة اليومية حيث يتابع العديد من الفئات أسعارها باستمرار نظرا إلي انخفاضها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، تتأثر أسعار الدواجن بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب، ارتفاع أسعار الأعلاف، تكاليف الإنتاج من الأسباب التي تؤثر علي السعر بشكل مباشر، عبر السطور التالية من هذا الموضوع وفي ذات السياق سنوضح لكم الأسعار كنا معانا.

أسعار الدواجن اليوم 12 أبريل 2025

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 89 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 96 إلي 99 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بقيمه 100 جنيها، للمستهلك بقيمة 105 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل الكيلو في المزرعة بقيمة 110 جنيها، للمستهلك بقيمة 120 جنيها.

شهدت اسعرا لفراخ البيضاء الأمهات اليوم بسعر 58 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

أسعار الطيور بجميع أنواعها اليوم 12 أبريل 2025

سعر كيلو الفراخ الساسو 120 جنيها للكيلو.

سعر البط البلدي للكيلو بقيمة150 جنيها.

سعر كيلو البط الفرنساوي بقيمة 110 جنيها.

وصل سعر كيلو البط البغال بقيمة 120 جنيها.

سعر كيلو الأرانب ب 140 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الرومي بقيمة 160 جنيها.

سجل سعر كيلو الوز بقيمة 160 جنيها.

وصل سعر كيلو البانية للكيلو 250 جنيها.

سعر كيلو الوراك بقيمة 120 جنيها.

سعر كيلو الأجنحة بسعر 90 جنيها.

أسعار البيض اليوم