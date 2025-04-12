طريقة فتح حساب بنك الخرطوم لجميع العملاء السودانيين الان

يهدف بنك الخرطوم إلى تقديم منظومة رقمية عالية الجودة، من الخدمات والمعاملات المصرفية الأكثر أهمية، نظير تلبية احتياجات العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء كافة معاملاتهم بدون الحاجة إلى زيارة الفرع، وهو ما يوفر الوقت والجهد اللازم أمام العملاء، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، فجاءت كما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع بنك الخرطوم أولاً.

مع التوجه إلى الصفحة التالية فيما بعد.

ليتم إدخال اسم العميل الرباعي ورقم الهوية وكذلك رقم الهاتف الساري.

مع إمكانية تحميل المستندات المتمثلة في الهوية الوطنية والشهادة السكنية.

يُرجى الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

النقر على زر “تأكيد الطلب”.

وبعد ذلك تبدأ عملية المراجعة لجميع الطلبات المقدمة وإرسال رسائل نصية تُفيد بنجاح فتح الحساب.

شروط هامة لفتح حساب داخل بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين، وفقًا لما يلي:-