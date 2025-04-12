أسعار الفراخ في النازل.. سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 أبريل 2025.. شوف الكيلو وصل كام؟

سعر الفراخ البيضاء، قد شهدت أسعار الفراخ انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام الماضية وذلك بعد موجة من ارتفاع دام خلال شهر رمضان، وفي التعاملات الصباحية اليوم قد سجل سعر الكيلو الفراخ انخفاضا جديدا في بورصة الدواجن ليصل سعرها الى 79 جنيها للكيلو وتلقي اسعار الفراخ البيضاء تساؤلات واسعة بين المواطنين لذا سوف نتعرف معا اليوم على سعر الفراخ البيضاء اليوم والبيض فتابعونا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 12 أبريل 2025

قد سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم استقرار في أسعار الأسواق بعد أخر انخفاض شهدته الأربعاء الماضي في بورصة الدواجن حيث انخفض الكيلو عن الأيام الماضية جنيها فى الكيلو ليصل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 79 جنيه وذلك ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 82-83 جنيهًا .

سجلت أسعار الفراخ الساسو الى 85 جنيه، وذلك ليصل سعر الكيلو للمستهلكين بين 95 الى 96 جنيه.

وقد سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزرعة للكيلو 119 لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 إلى 130 جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو البامية 215 الي 220 حيث تختلف الأسعار باختلاف المنطقة السكنية.

أسعار البيض اليوم

مع انخفاض أسعار الفراخ يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار البيض وذلك لأنها تعتمد على سعر الدواجن في بعض الأوقات وتأتي أسعار كرتونة البيض اليوم كالتالي:

كرتونة البيض الأبيض: قد وصل السعر في المزرعة وصل الى 155 جنيه وذلك حتى تصل إلى المستهلك بسعر 160 جنيه.

بينما سعر كرتونة البيض الأحمر: قد وصلت في المزرعة إلى 160 لتباع في الأسواق بسعر 165 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: وصل سعر البيض البلدي للمستهلك إلى 165 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

قد استقرت أسعار الكتكوت الابيض بعد ارتفاعه مؤخرا ليسجل سعر الكتكوت الابيض في الشركات اليوم السبت ما بين 49 و56.5 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الكتكوت في القطعان ما بين 38 و38.5 جنيهًا.